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20:18, 3 октября 2023Ценности

Раскрыт способ быстро высушить джинсы после стирки

Фото: Unsplash

Эксперт по тканям Шадмаан Кадер раскрыла способ быстро высушить джинсы после стирки. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Специалистка посоветовала завернуть брюки в чистое сухое полотенце. По ее словам, это поможет избавиться от лишней влаги и ускорит процесс высыхания. Кроме того, Кадер предложила вручную расправлять складки на джинсах, пока они находятся во влажном состоянии.

Также, если нет времени на стирку, рекомендуется поместить штаны в полиэтиленовый пакет и положить его на ночь в морозилку. «Таким образом вы избавитесь от любых неприятных запахов и сэкономите деньги, поскольку вам не придется включать стиральную машину», — заключил собеседник издания.

В июле соучредитель клининговой компании We Inspect Брайан Карр раскрыл ошибку при сушке полотенец, которая приводит к образованию плесени. Так, специалист призвал не вешать мокрые полотенца на закрепленные к стене крючки. Особенно данное правило касается конструкций из гипсокартона. По его словам, капли воды быстро впитываются в этот материал и вызывают появление плесени.

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    Мария Винар
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