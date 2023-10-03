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08:00, 3 октября 2023Ценности

Блогерша показала простой способ подогнать джинсы по фигуре без шитья

Кадр: @jordyn_acc / TikTok

Китайская блогерша Джордин (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по нижнему @jordyn_acc1, показала простой способ подогнать джинсы по фигуре без шитья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсерша предстала перед камерой в черных штанах из денима. В размещенном ролике видно, как девушка продевает пуговицу через ближайшую петлю на поясе джинсов, а затем застегивает молнию на них как обычно.

Подписчики поблагодарили Джордин за лайфхак в комментариях под видео. «Вы только что изменили мою жизнь», «Вау! Это классный совет, я бы попробовал», «О боже, это сработало», — удивлялись они.

Ранее блогерша Фойника Кей показала способ, с помощью которого можно подогнать джинсы по размеру без шитья.

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    Мария Винар
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