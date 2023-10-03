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12:44, 3 октября 2023Ценности

Раскрыт тайный смысл роскошного украшения телезвезды Кайли Дженнер

Фото: @kyliejenner

Журналисты Page Six раскрыли тайный смысл роскошного аксессуара телезвезды Кайли Дженнер. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

26-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует в розовом бикини в бассейне. На кадре видно, что бизнесвумен также надела браслет модели Trinity из ассортимента ювелирного дома Cartier. Известно, что стоимость золотого украшения составляет 3050 долларов (300 тысяч рублей).

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В то же время возлюбленный Дженнер американский актер Тимоти Шаламе появился на публике в ювелирном изделии аналогичного бренда. Инфлюэнсера заметили в Нью-Йорке с колье Love за 4950 долларов (487 тысяч рублей). Модные редакторы предположили, что мужчина преподнес телезвезде подарок, символизирующий их романтические отношения.

Впервые слухи об отношениях Шаламе и Дженнер появились в апреле. Тогда инсайдеры утверждали, что роман у звезд продолжается с января 2023 года. Отмечалось, что они вместе отметили Новый год в Аспене, после чего отправились в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

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    Майя Пономаренко
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