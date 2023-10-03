В России ЛГБТ-активистку возмутил секс 13-летней дочери с мужчиной

Mash: в Мурино ЛГБТ-активистка заявила в полицию из-за секса дочери с мужчиной

В Мурино Ленинградской области ЛГБТ-активистка заявила в полицию из-за секса 13-летней дочери с мужчиной. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, россиянку не возмутило то, что взрослый платил за интимную связь ее ребенку. Она негодовала из-за того, что делал это именно мужчина.

13-летняя дочь активистки подружилась с бездомным. Школьница давала ему деньги на продукты, а тот рассказывал ей истории из своей жизни. Летом они вместе отправились в канцелярский магазин — закупаться к учебному году.

Девочка обещала другу сдачу с покупок за помощь. По дороге к ним присоединился 33-летний мужчина, который заявил, что хочет приобрести пластилин для племянницы.

После они втроем пошли домой к новому знакомому. Через некоторое время бродяга ушел, а школьница осталась наедине с мужчиной.

Она скрыла свой настоящий возраст. 33-летний знакомый начал приставать к ней и предлагать заняться оральным сексом. Сначала девочка отказывалась, но за 6 тысяч рублей согласилась. Их интимные встречи продолжались какое-то время.

Мать девочки обо всем узнала осенью. Она отругала дочь за то, что та ослушалась и вступила в интимную связь с мужчиной, хотя с малолетства ее приобщали к женщинам.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. 33-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что на Сахалине мужчина пристал на улице к школьницам с разговорами о сексе. Девочки-подростки сняли его на видео и распространили записи в соцсетях.