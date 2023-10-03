«Аэрофлот» завершил урегулирование иностранного лизинга по 17 самолетам

«Аэрофлот»: завершено урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам

«Аэрофлот» завершил урегулирование отношений иностранного лизинга еще по 17 самолетам, право собственности на них перешло российскому страховщику «НСК». Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания урегулировала спор с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 16 воздушным судам и еще по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении. «НСК» выплатила сумму урегулирования.

Группа «Аэрофлот» продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» в сентябре вывел 18 своих самолетов из иностранных реестров. Всего оказалось выведено 120 бортов (45 процентов импортного авиапарка), говорится в реестре Бермуд (BCAA)