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00:19, 3 октября 2023Экономика

«Аэрофлот» завершил урегулирование иностранного лизинга по 17 самолетам

«Аэрофлот»: завершено урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

«Аэрофлот» завершил урегулирование отношений иностранного лизинга еще по 17 самолетам, право собственности на них перешло российскому страховщику «НСК». Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Авиакомпания урегулировала спор с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 16 воздушным судам и еще по 1 воздушному судну, находящемуся в его управлении. «НСК» выплатила сумму урегулирования.

Группа «Аэрофлот» продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» в сентябре вывел 18 своих самолетов из иностранных реестров. Всего оказалось выведено 120 бортов (45 процентов импортного авиапарка), говорится в реестре Бермуд (BCAA)

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    Марина Совина
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