Британская разведка сообщила о гибели 55 моряков с китайской подводной лодки

DM: подлодка ВМС Китая попала в ловушку для британских судов, 55 моряков погибли

Подводная лодка Военно-морского флота Китая попала в ловушку для британских и американских судов в Желтом море, об этом заявила разведка Великобритании, пишет Daily Mail.

В отчете говорится, что авария произошла 21 августа во время выполнения миссии. В результате погибли 55 моряков, из них 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, 17 матросов. Среди погибших — капитан Сюэ Юн-Пэн.

Независимого подтверждения предполагаемой гибели китайской подводной лодки в открытом доступе пока нет, отмечает издание.

Пекин отверг предположения из открытых источников об инциденте как «полностью ложные», аналогичное заявление сделал Тайвань.

Ранее, 19 июля, при погружении к затонувшему кораблю «Титаник» пропал со связи батискаф «Титан». Спустя несколько дней были обнаружены его обломки. Береговая охрана США заявила, что найденные обломки батискафа «Титан» свидетельствуют о «катастрофическом взрыве», направленном внутрь.