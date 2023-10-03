В ЛНР рассказали об уничтожении БМП «Bradley» в опорном пункте ВСУ

Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ с БМП «Bradley»

На купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожили опорный пункт украинской армии, в котором находилась боевая машина пехоты (БМП) Bradley. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

По его словам, в районе поселка Навоселовское аэроразведка выявила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором находилось до взвода личного состава и западная Bradley.

После передачи координат противника ему было нанесено огневое поражение при помощи тяжелых огнеметных систем. «В ходе объективного контроля установлено поражение цели, противник и БМП уничтожены», — сообщил Марочко.

Ранее ВС России сорвали семь атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, российские силы разбили 12-ю бригаду специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).