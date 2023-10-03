Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 3 октября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтожении БМП «Bradley» в опорном пункте ВСУ

Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ с БМП «Bradley»

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

На купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожили опорный пункт украинской армии, в котором находилась боевая машина пехоты (БМП) Bradley. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

По его словам, в районе поселка Навоселовское аэроразведка выявила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором находилось до взвода личного состава и западная Bradley.

После передачи координат противника ему было нанесено огневое поражение при помощи тяжелых огнеметных систем. «В ходе объективного контроля установлено поражение цели, противник и БМП уничтожены», — сообщил Марочко.

Ранее ВС России сорвали семь атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Кроме того, российские силы разбили 12-ю бригаду специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ничто не сможет остановить». Американский полковник раскрыл, какой план Россия приготовила против Украины

    В Москве сотрудник магазина алкоголя избил клиента и попал на видео

    Одержимый долголетием миллиардер рассказал о пяти способах прожить дольше

    В США заявили об усилении роли Китая в Арктике

    Азербайджан задержал директора СНБ Карабаха

    Мать побрила лицо школьницы на камеру и взволновала зрителей

    Махачев обратился к Оливейре по поводу реванша

    Еврокомиссия разморозит средства для финансирования Венгрии

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    Представителям военного руководства Украины предъявлены обвинения в терроризме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости