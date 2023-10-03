Шойгу рассказал о медицинском обеспечении Вооруженных сил России

Шойгу: полевые госпитали ВС России усилены опытными хирургами

Полевые госпитали Вооруженных сил (ВС) России усилены опытными хирургами. Об этом рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений, кратно улучшена выживаемость раненых», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Он отметил, что медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне, а первая помощь солдатам на поле боя, как правило, оказывается в первые минуты после ранения.