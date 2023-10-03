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12:10, 3 октября 2023Россия

Шойгу оценил работу российских военных в зоне СВО

Шойгу заявил, что российские бойцы в зоне СВО действуют смело и решительно

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции (СВО) действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм. Так их работу оценил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 3 октября. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, с 1 июня почетные наименование «гвардейские» были присвоены 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС России удостоены орденов.

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    Евгения Куликова
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