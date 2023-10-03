Отец Илона Маска назвал возлюбленную сына чокнутой

Отец Илона Маска не одобрил странные имена, которые сын выбрал для своих детей

Отец миллиардера Илона Маска назвал возлюбленную сына чокнутой. В этом он признался в интервью Daily Mail.

Эррол Маск считает, что актриса Эмбер Херд была идеальным выбором для его сына. «Илон был влюблен в нее задолго до того, как она развелась с Джонни Деппом», — утверждает он. Когда роман, продолжавшийся несколько месяцев, закончился, Илон Маск погрузился в глубокую депрессию.

Певица Граймс, с которой миллиардер встречался после расставания с Эмбер Херд, не вызывает одобрения у его отца. Кроме того, ему не нравятся странные имена, которые Илон и она выбрали для своих детей.

Икс — чудное имя для ребенка. Совершенно чудно. И эта девушка, Граймс, тоже чудная. Я недавно слышал, что у нее была какая-то женщина, потом она вернулась к нему, потому снова ушла. Она малость чокнутая. Теперь у Илона никого нет. А он хочет, чтобы женщина была и красивая, и с мозгами Эррол Маск отец Илона Маска

Согласно новой биографической книге о Маске авторства Уолтера Айзексона, у знакомых и родственников миллиардера Херд вызывала почти единодушную ненависть. Ближайший помощник Маска Сэм Теллер сравнивал ее с Джокером из комиксов про Бэтмена. «Ее единственной целью и намерением был хаос», — заявил он Айзексону. Бывший муж Херд Джонни Депп считает, что она стала изменять ему с Маском всего через месяц после свадьбы — то есть еще в марте 2015 года.

У миллиардера Илона Маска десять детей от трех разных матерей, причем пятеро из них появились на свет за последние три года. В 2004 году у Маска и его первой жены, писательницы Джастин Уилсон, родилась двойня, а в 2006 году — тройня. После 2018 года у Илона Маска и певицы Граймс родились три ребенка. Еще двоих детей в 2021 году родила сотрудница Маска Шивон Зиллис.