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17:02, 3 октября 2023Силовые структуры

Глава СК взял на контроль дело об истязании мальчика отчимом в российском городе

Глава СК заинтересовался проверкой мужчины, истязавшего пасынка в Новосибирске

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль проведение доследственной проверки по факту истязания 12-летнего мальчика отчимом в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по региону доложить о происшествии с ребенком.

Как стало известно СК, мужчина бил мальчика скалкой и выставлял на мороз. Об этом в правоохранительные органы сообщила мать пострадавшего.

Ранее следователи Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении мачехи, истязавшей 13-летнего пасынка. По данным ведомства, женщина регулярно наносила ребенку побои и подавляла его психологически за плохие оценки в школе.

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