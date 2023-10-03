Глава СК взял на контроль дело об истязании мальчика отчимом в российском городе

Глава СК заинтересовался проверкой мужчины, истязавшего пасынка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль проведение доследственной проверки по факту истязания 12-летнего мальчика отчимом в Новосибирске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по региону доложить о происшествии с ребенком.

Как стало известно СК, мужчина бил мальчика скалкой и выставлял на мороз. Об этом в правоохранительные органы сообщила мать пострадавшего.

Ранее следователи Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении мачехи, истязавшей 13-летнего пасынка. По данным ведомства, женщина регулярно наносила ребенку побои и подавляла его психологически за плохие оценки в школе.