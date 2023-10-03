Врачи порвали онкобольной россиянке кишечник и отправили домой

В Ростовской области врачи порвали женщине с раком кишечник и отправили домой

В Ростовской области врачи во время колоноскопии порвали онкобольной пациентке кишечник и отправили ее домой. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в городе Каменске-Шахтинском. 54-летнюю россиянку отправили на дополнительное исследование, которое не было связано с раком.

Когда она очнулась от наркоза, почувствовала резкую боль. Проводившая процедуру медик заявила пациентке, что все в порядке. Вечером того же дня женщину забрали на скорой и экстренно прооперировали кишечник.

По словам пострадавшей, когда она пришла разбираться, врач сделала вид, что впервые ее видит. Тогда она обратилась в Следственный комитет и суд. Уголовное дело не возбудили, но экспертиза подтвердила вину медика.

Ранее стало известно, что в Сочи врачи во время операции забыли скальпель внутри больной раком пациентки. Инородный предмет в организме россиянки был обнаружен спустя несколько месяцев на рентгеновских снимках.