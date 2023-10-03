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00:23, 3 октября 2023Мир

Захарова высмеяла заявление пресс-секретаря Белого дома о Путине

Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о Путине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о российском лидере Владимире Путине. Дипломат опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Ранее Жан-Пьер во время брифинга заявила, что Соединенные Штаты смогут продержаться на Украине дольше, чем Россия, несмотря на нехватку денег.

«Если [президент России Владимир] Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается», — также выразила мнение представитель Белого дома.

После этого Мария Захарова в соцсетях процитировала высказывание Карин Жан-Пьер.

«Представляю, как расхохотался, читая эти строки, Башар Асад. Интересно, в Белом доме адекватные остались?» — задалась вопросом Захарова.

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    Марина Совина
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