Захарова высмеяла заявление пресс-секретаря Белого дома о Путине

Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о российском лидере Владимире Путине. Дипломат опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Ранее Жан-Пьер во время брифинга заявила, что Соединенные Штаты смогут продержаться на Украине дольше, чем Россия, несмотря на нехватку денег.

«Если [президент России Владимир] Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается», — также выразила мнение представитель Белого дома.

После этого Мария Захарова в соцсетях процитировала высказывание Карин Жан-Пьер.

«Представляю, как расхохотался, читая эти строки, Башар Асад. Интересно, в Белом доме адекватные остались?» — задалась вопросом Захарова.