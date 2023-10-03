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20:25, 3 октября 2023Среда обитания

В еще одном российском городе перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС

Паркоматы в Калуге перестали работать из-за санкций Евросоюза

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Из-за санкций Евросоюза (ЕС) в Калуге перестали работать паркоматы. О том, что устройствами для безналичной оплаты парковки больше нельзя воспользоваться, сообщила Служба единого заказа городского хозяйства во «ВКонтакте».

После прекращения поддержки программного обеспечения были отключены паркоматы в зоне 304 на улице Суворова. «Санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их», — объяснила компания-производитель парковочного оборудования.

В Службе единого заказа городского хозяйства заявили, что власти города работают над решением проблемы. В ведомстве рекомендовали автомобилистам пользоваться другими способами оплаты, включая СМС-сообщения, мобильное приложение «Горпарковки», портал «Парковочное пространство Калуги» и банкоматы.

Ранее в октябре паркоматы отключили во Владивостоке. Причиной также стало усиление санкций ЕС.

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    Александра Качан
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