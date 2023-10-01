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07:45, 1 октября 2023Россия

В российском городе перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС

Во Владивостоке с 1 октября отключили паркоматы из-за санкций Евросоюза

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Во Владивостоке отключили паркоматы из-за усиления санкций Евросоюза. Компания-производитель парковочного оборудования Flowbird заявила дистрибьютору о прекращении поддержки программного обеспечения, сообщает компания «Цифровое Приморье» на своем сайте.

Паркоматы отключают от поддержки с 1 октября. Подчеркивается, что устройства для безналичной оплаты парковки во Владивостоке не будут работать временно.

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«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их», — сообщается в уведомлении Flowbird.

На данный момент во Владивостоке анализируют и оценивают «сроки модернизации парковочного оборудования». Водителей просят использовать другие способы оплаты — например, через приложение «Цифровое Приморье», сайт или смс.

Ранее Венгрия выступила против введения ЕС новых пакетов антироссийских санкций. Глава МИД страны Петер Сийярто подчеркнул, что европейские страны страдают от ограничений сильнее России.

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    Марина Совина
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