На Украине подготовились к блэкаутам
Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Клименко рассказал, что в ситуационном центре МВД работают аналитики, которые оценивают возможные угрозы и сценарии реагирования. По его словам, Украина вступает «в сложный осенне-зимний период». «Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии», — добавил он.
Министр подчеркнул, что в задачи МВД входит не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, а также функционирование «пунктов несокрушимости».
Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук высказалась о возможном отключении электроэнергии зимой. Она подчеркнула, что блэкауты грядущей зимой не планируются. «Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут», — заявила Гринчук.