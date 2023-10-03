На Украине подготовились к блэкаутам

МВД Украины приняло план действий на случай длительных отключений электроэнергии

Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клименко рассказал, что в ситуационном центре МВД работают аналитики, которые оценивают возможные угрозы и сценарии реагирования. По его словам, Украина вступает «в сложный осенне-зимний период». «Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии», — добавил он.

Министр подчеркнул, что в задачи МВД входит не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, а также функционирование «пунктов несокрушимости».

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук высказалась о возможном отключении электроэнергии зимой. Она подчеркнула, что блэкауты грядущей зимой не планируются. «Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут», — заявила Гринчук.