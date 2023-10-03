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23:00, 3 октября 2023Бывший СССР

На Украине подготовились к блэкаутам

МВД Украины приняло план действий на случай длительных отключений электроэнергии

Фото: Unsplash

Глава министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Клименко рассказал, что в ситуационном центре МВД работают аналитики, которые оценивают возможные угрозы и сценарии реагирования. По его словам, Украина вступает «в сложный осенне-зимний период». «Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии», — добавил он.

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Министр подчеркнул, что в задачи МВД входит не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, а также функционирование «пунктов несокрушимости».

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук высказалась о возможном отключении электроэнергии зимой. Она подчеркнула, что блэкауты грядущей зимой не планируются. «Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут», — заявила Гринчук.

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