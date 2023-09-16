На Украине высказались о возможном отключении электроэнергии зимой

Минэнерго Украины: отключение света зимой не планируется, но графики готовы

Украинские операторы систем распределения подготовили графики отключений электричества по стране. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает РИА Новости.

При этом она уточнила, что блэкауты грядущей зимой не планируются. «Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут», — заявила Гринчук.

Она подчеркнула, что предстоящий отопительный сезон обещает быть трудным, несмотря на ведущиеся работы по восстановлению генерации. По словам замминистра, ремонтные работы длились всю весну и лето, а их графики составляли таким образом, чтобы не ограничивать потребителей.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал США помочь в подготовке страны к следующему отопительному сезону.