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19:10, 3 октября 2023Силовые структуры

Россиянин попытался сжечь прогнавших его из гостей друзей

В Татарстане мужчина пытался поджечь друзей, прогнавших его из своего дома

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Татарстане мужчина пытался сжечь друзей за то, что они прогнали его из своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По версии следствия, в ночь на 2 октября 30-летний житель деревни Тукай Аксубаевского района находился в доме у друзей. В состоянии алкогольного опьянения мужчины поссорились, после чего гостя попросили уйти.

Мужчина решил отомстить друзьям и поджег их жилище. Дом сгорел вместе с пристройкой, а сами жители спаслись и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники задержали поджигателя.

Ранее полицейские Екатеринбурга арестовали мужчину, пытавшегося поджечь кафе двумя коктейлями Молотова из мести.

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