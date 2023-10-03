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15:01, 3 октября 2023Россия

В России назвали попавших под повышение зарплаты бюджетников

Депутат Бессараб заявила о повышении зарплат бюджетников с низким доходом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Зарплаты большинства низкооплачиваемых работников в России с 1 октября увеличены на 5,5 процента, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, кого затронула мера правительства.

«Увеличение заработной платы на 5,5 процента коснулось тех госслужащих и бюджетников, у которых зарплата не соответствует установленным критериям по указу президента: 100 процентов от средней заработной платы по региону для педагогов и 200 процентов от средней заработной платы для работников здравоохранения, а также для соответствующих госслужащих», — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что повышение заработной платы на 5,5 процента произошло из-за увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Заработная плата не может быть ниже МРОТ. Как правило, это касается работников невысокой квалификации, в том числе, к сожалению, работников культурной и социальной сферы», — добавила она.

Распоряжение об увеличении на 5,5 процента заработной платы бюджетников и госслужащих 29 сентября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Повышение коснулось работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Кроме того, увеличение зарплаты произошло у работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что повышение коснулось воспитателей детских садов, учителей школ, училищ и вузов, научных сотрудников и работников санитарных служб и медучреждений. Об этом сообщают «Известия».

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    Алена Шевченко
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