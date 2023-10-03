Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 3 октября 2023Россия

На шахте в Кузбассе произошел пожар

На шахте «Есаульская» в Кемеровской области произошел пожар

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На шахте «Есаульская» в Кемеровской области начался пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет NGS42.RU.

К шахте в Новокузнецком округе направили сотрудников МЧС. Шахтеров эвакуируют на поверхность. Пожар в шахте тушит одно отделение пожарно-спасательного отряда.

Впоследствии стало известно, что площадь пожара составила десять квадратных метров, его ликвидировали. Пожар начался из-за горения породы на поверхности законсервированного ствола.

Ранее на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар. Тогда всех горняков эвакуировали. Эпицентр пожара располагался на глубине 550 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС

    Врачи порвали онкобольной россиянке кишечник и отправили домой

    В Германии призвали добиться перемирия на Украине из-за политики США

    В России решили увеличить сборы с уходящих из страны компаний

    В ЕС заявили о невозможности поставлять оружие ВСУ без угрозы безопасности союза

    Военный застрелил сослуживцев в Киеве

    11-летняя девочка рассказала о поцелуе замдиректора школы в Подмосковье

    В России оценили динамику рождаемости до 2026 года

    Стало известно о взрыве в Николаеве

    Семью участника СВО захотели выселить из единственного жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости