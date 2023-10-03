На шахте в Кузбассе произошел пожар

На шахте «Есаульская» в Кемеровской области произошел пожар

На шахте «Есаульская» в Кемеровской области начался пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет NGS42.RU.

К шахте в Новокузнецком округе направили сотрудников МЧС. Шахтеров эвакуируют на поверхность. Пожар в шахте тушит одно отделение пожарно-спасательного отряда.

Впоследствии стало известно, что площадь пожара составила десять квадратных метров, его ликвидировали. Пожар начался из-за горения породы на поверхности законсервированного ствола.

Ранее на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар. Тогда всех горняков эвакуировали. Эпицентр пожара располагался на глубине 550 метров.