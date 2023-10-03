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17:44, 3 октября 2023Россия

В Петербурге 24-летний программист попрощался с родственниками и пропал

В Петербурге начали искать программиста, который попрощался с родными и пропал

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В Санкт-Петербурге начали искать 24-летнего программиста, который попрощался с родственниками и пропал. Об этом сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что молодой человек 1 октября ушел из дома в неизвестном направлении. Он был одет в черную куртку, зеленые штаны и белую обувь.

Как пишет «Фонтанка», родные переживают за программиста. До исчезновения он жаловался им на жизнь.

До этого пропавший публиковал свою анкету на сайте по поиску специалистов. В информации о себе он рассказывал, что любит математику и программирование. Ученикам он обещал «поделиться секретами написания кода от опытных программистов» и помочь сделать первые шаги в отрасли.

Ранее в Чите пропал 11-летний школьник. Позже мальчика нашли живым. Его доставили в отдел полиции, а позже передали родителям.

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    Анна Щербакова
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