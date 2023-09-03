Пропавшего в российском регионе 11-летнего мальчика нашли живым

УМВД России по Забайкалью: пропавшего 11-летнего мальчика нашли живым в Чите

Мальчика, пропавшего в Читинском районе Забайкальского края, нашли живым. Об сообщили в УМВД России по Забайкалью, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, 11-летний школьник все это время находился в центре Читы. Утверждается, что его заметили горожане, которые обратились в правоохранительные органы и сообщили приметы мальчика. После этого на место выехали полицейские.

Школьника доставили в отдел полиции, после чего его должны будут забрать родители. «Инспекторы ПДН также установят причины ухода несовершеннолетнего», — заявили в УМВД России по Забайкалью.

О пропаже мальчика под Читой стало известно ранее в воскресенье, 3 сентября. В Следственном комитете (СК) России по Забайкалью завели дело после его исчезновения.