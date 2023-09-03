СК завел дело после исчезновения 11-летнего мальчика в российском регионе

СКР по Забайкалью завел дело после исчезновения 11-летнего мальчика

В Читинском районе Забайкальского края разыскивают 11-летнего школьника, который вышел из дома и пропал. В Следственном комитете (СК) России по Забайкалью завели дело после его исчезновения. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, вечером в субботу, 2 сентября, мальчик вышел из дома в селе Засопка, находящегося под Читой, и исчез. Несколько часов родственники пытались искать подростка самостоятельно, однако затем обратились за помощью в правоохранительные органы. «К настоящему моменту мальчик не найден», — сказано в сообщении.

В поисках пропавшего принимают участие полицейские, спасатели, учителя местной школы и волонтеры. На данный момент осматриваются дворовые территории и допрашиваются граждане. При этом пока обстоятельства исчезновения школьника не раскрываются.

Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в Краснодаре найден живым восьмилетний Арсен Исмаилов, который пропал в российском регионе на несколько дней. В тот момент в УМВД России по городу Краснодару подтвердили, что в отношении пропавшего ребенка никто не совершал противоправных действий.

Незадолго до этого стало известно, что еще одного ребенка, которого незнакомец забрал с детской площадки в городе Шахты в Ростовской области, нашли живым. Шестилетняя девочка пропала еще 18 июля.