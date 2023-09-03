Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:18, 3 сентября 2023Силовые структуры

СК завел дело после исчезновения 11-летнего мальчика в российском регионе

СКР по Забайкалью завел дело после исчезновения 11-летнего мальчика

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Читинском районе Забайкальского края разыскивают 11-летнего школьника, который вышел из дома и пропал. В Следственном комитете (СК) России по Забайкалью завели дело после его исчезновения. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, вечером в субботу, 2 сентября, мальчик вышел из дома в селе Засопка, находящегося под Читой, и исчез. Несколько часов родственники пытались искать подростка самостоятельно, однако затем обратились за помощью в правоохранительные органы. «К настоящему моменту мальчик не найден», — сказано в сообщении.

В поисках пропавшего принимают участие полицейские, спасатели, учителя местной школы и волонтеры. На данный момент осматриваются дворовые территории и допрашиваются граждане. При этом пока обстоятельства исчезновения школьника не раскрываются.

Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в Краснодаре найден живым восьмилетний Арсен Исмаилов, который пропал в российском регионе на несколько дней. В тот момент в УМВД России по городу Краснодару подтвердили, что в отношении пропавшего ребенка никто не совершал противоправных действий.

Незадолго до этого стало известно, что еще одного ребенка, которого незнакомец забрал с детской площадки в городе Шахты в Ростовской области, нашли живым. Шестилетняя девочка пропала еще 18 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян

    Ксения Собчак высказалась о шутках про 3 сентября

    Зеленского призвали остановить боевые действия и стабилизировать фронт

    В США высказались о сделках других стран с Россией

    СК завел дело после исчезновения 11-летнего мальчика в российском регионе

    Чемпион ОИ Нагорный оценил сроки завершения карьеры без международных стартов

    Синоптик пообещал москвичам августовское тепло

    Захарова назвала дедолларизацию реальностью

    Закрытым российским аэропортам выделили дополнительные миллиарды рублей

    В Одесской области заявили об ударах по припортовой инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости