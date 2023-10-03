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20:33, 3 октября 2023Россия

В российском регионе началось разминирование после кассетного обстрела ВСУ

В Брянской области начали разминирование после обстрела кассетными боеприпасами
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Telegram-канал «Исаев Александр Сергеевич»

В Климовском районе Брянской области начали работы по разминированию территорий после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Исаев в своем Telegram-канале.

По его словам, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что каждый снаряд рассеивает на большой площади суббоеприпасы меньшего размера.

«С самого утра и по настоящее время ведутся работы по разминированию территорий. Выполняется опасная и трудоемкая работа, которая обеспечит прежде всего, вашу безопасность», — пояснил чиновник.

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Также он призвал местных жителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и заявил, что комиссия и оперативные службы в ближайшее время будут обследовать поврежденные жилые и нежилые дома.

Об обстреле поселка Климово ранее сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По словам главы региона, пострадавших нет, однако после атаки были зафиксированы повреждения нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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