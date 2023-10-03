Россияне установили рекорд по поеданию сыра

В Адыгее на фестивале сыра установили рекорд

Участники фестиваля в Адыгее установили рекорд по одновременному поеданию адыгейского сыра. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприяти проходило а Даховской поляне у подножия хребта Уна-Коз в горной части республики. Как сообщает агентство, в 2019 и 2022 году одно из ведущих предприятий региона — молзавод «Гиагинский» установил на фестивалях адыгейского сыра рекорды по изготовлению самых больших кругов сыра, весивших 34 и 142 килограмма.

Как рассказала руководитель отдела маркетинга предприятия Юлия Жадан, в этом году завод инициировал новый рекорд России — по одновременному поеданию сыра наиболее большим числом участников.

Во флешмоб участвовали 254 человека, они угощались усочками сыра весом от 70 до 100 граммов. Рекорд зафиксировал основатель и главный редактор книги рекордов России Станислав Кононенко. Все участники флешмоба получили сертификаты рекордсменов.

Ранее в России предложили создать гастрономический календарь, в который войдут все региональные гастрофестивали, привлекающие внимание к местной кухне. Отмечается, что в России ежегодно проходит около 100 гастрономических фестивалей.