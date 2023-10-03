Американский сенатор погиб вместе с семьей в авиакатастрофе

Associated Press: сенатор-республиканец Ларсен с семьей погиб в авиакатастрофе

Американский сенатор-республиканец Дуг Ларсен от штата Северная Дакота погиб вместе с женой и двумя маленькими детьми в авиакатастрофе в штате Юта (США). Они вместе с семьей путешествовали на частном самолете, передает Associated Press.

По информации издания, крушение произошло вечером 30 сентября. Полиция объявила всех четверых пассажиров самолета погибшими. Смерть Ларсена также подтвердили в электронном письме от лидера республиканцев в Сенате Дэвида Хога, адресованного сенаторам.

«Они (Ларсен, его жена и двое детей. — Примечание «Ленты.ру») навещали семью в Скоттсдейле и возвращались домой. Они остановились для дозаправки в Юте», — следует из письма.

Ранее получивший назначение после начала СВО генерал США Энтони Поттс погиб в авиакатастрофе. Самолет Piper PA-28 Cherokee, которым управлял Поттс, потерпел крушение около военного испытательного полигона в Абердине, кроме него на борту никого не было.