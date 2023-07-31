Погиб получивший назначение после начала СВО американский генерал

Получивший назначение после начала СВО генерал США Поттс погиб в авиакатастрофе

Американский генерал Энтони Поттс, получивший назначение на пост исполнительного директора Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T) после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщает газета американского Министерства обороны Stars and Stripes.

Как стало известно, самолет Piper PA-28 Cherokee, которым управлял Поттс, потерпел крушение около военного испытательного полигона в Абердине штата Мэриленд 25 июля. Кроме генерала на борту никого не было.

По словам представителя добровольческого пожарного отряда Сандры Галлион, обломки самолета обнаружили в открытом поле. «Мы не знаем, что случилось с самолетом. На земле не было никакого пожара», — сообщила она. Власти также отметили, что прямых указаний на причину крушения нет. Информация о наличии самописцев на борту, которые по закону необязательны на небольших воздушных судах, отсутствует.

Энтони Поттсу было 59 лет, в американской армии он служил с 1986 года. Военный участвовал в боевых действиях в Персидском заливе, а также был награжден орденом Почетного легиона и Бронзовой звездой.

В октябре 2021 года умер отставной генерал Сухопутных войск США Рэймонд Одиерно, возглавлявший силы коалиции в конце войны в Ираке. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.