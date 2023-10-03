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10:48, 3 октября 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о продвижении ВС России на двух направлениях

Рогов: ВС России продвинулись на времевском и ореховском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Работино в Запорожской области, а также в районе Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться к Новопрокоповке, но в это время Российская армия пошла в контратаку у Работино. «Несколько сот метров сдвинутого фронта есть», — сообщил Рогов.

Кроме того, Рогов рассказал, что в районе Урожайного на времевском направлении российские силы с боями продвинулись на несколько сотен метров. Можно говорить о расширении подконтрольной нам территории и серой зоны и на ореховском, и на времевском направлениях, — заключил он.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Российская армия уничтожила два опорных пункта ВСУ под Урожайным. «Выжгли тосами (ТОС, тяжелая огнеметная система — прим. «Ленты.ру») и ударами артиллерии», — рассказал он.

Оружие России: на страже Родины
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