В ДНР сообщили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ под Урожайным

Гагин: ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ под Урожайным

Российская армия уничтожила два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) под поселком Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Ян Гагин, передает ТАСС.

«На Времевском выступе ночь прошла активно. Наши подразделения уничтожили два украинских опорника. Выжгли тосами (ТОС, тяжелая огнеметная система — прим. «Ленты.ру») и ударами артиллерии», — рассказал он.

По словам советника, Вооруженные силы (ВС) России смогли улучшить позиции в районе Урожайного, существенно расширив зону контроля.