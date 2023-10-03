Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Рособрнадзор начнет собирать данные об учащихся школ и вузов для воинского учета

Рособрнадзор начнет собирать сведения для ведения воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Об этом говорится в постановление правительства на официальном интернет-портале правовой информации, которое вносит изменения в полномочия службы.

Согласно документу, затем данные будут передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс.