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22:56, 3 октября 2023Россия

Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Рособрнадзор начнет собирать данные об учащихся школ и вузов для воинского учета

Рособрнадзор начнет собирать сведения для ведения воинского учета об учащихся школ, колледжей и вузов. Об этом говорится в постановление правительства на официальном интернет-портале правовой информации, которое вносит изменения в полномочия службы.

Согласно документу, затем данные будут передавать их в соответствующий государственный информационный ресурс.

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    Марина Совина
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