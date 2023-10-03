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13:21, 3 октября 2023Интернет и СМИ

Информация о предложении ученых ВШЭ снизить акцизы на вейпы не подтвердилась

Сообщение о предложении ВШЭ снизить акцизы на вейпы в 4 раза не подтвердилось

Фото: Chiara Summer / Unsplash

В конце сентября портал kp.ru опубликовал заметку об исследовании ученых Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором предлагалось снизить акцизы на жидкости для вейпов в четыре раза. Издание отметило, что при повышении акцизов вдвое (как этого хочет Госдума) легальный бизнес не выдержит конкуренции с черным рынком.

Позже этот материал был удален с сайта и из соцсетей «Комсомольской правды», что может говорить о неточности или недостоверности информации.

На сайте табачной консалтинговой компании Fedotov Group говорится, что это исследование было проведено при ее участии. «Авторы исследования предлагают последовать успешной общемировой практике и привести акцизы к справедливым величинам. То есть снизить ставки на жидкости в четыре раза из расчета 1 миллилитр = 1,4 сигареты, итого — до 5 рублей за 1 миллилитр жидкости», — уточняется в публикации.

Однако на официальном сайте и в соцсетях ВШЭ нет исследования о необходимости снижения акцизов на вейпы.

Данные о том, что ученые ВШЭ предложили снизить акцизы на жидкости для вейпов, получили широкое распространение в СМИ. В частности, об этом со ссылкой на «Комсомольскую правду» написали «Афиша Daily», Ura.ru, «Абзац» и Baza.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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