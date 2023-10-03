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09:47, 3 октября 2023Моя страна

Фестиваль парашютистов пройдет в Сочи

В Сочи с 6 по 8 октября будет проходить фестиваль парашютистов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Сочи с 6 по 8 октября будет проходить фестиваль бейсджампинга. Как уточняется на сайте администрации города, в эти дни спортсмены выполнят прыжки с парашютом с фиксированных объектов.

Отмечается, что фестиваль будет проходить на территории Скайпарка, размещенного в Адлерском районе.

«Парашютисты совершат порядка 500 экстремальных прыжков. Финалом фестиваля станет массовый бейс-прыжок с моста "Скайбридж"», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что в бейс-прыжке будут участвовать 20 человек, которые одновременно прыгнут с высоты 207 метров.

Комментируя эту новость, директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников обратил внимание на тот факт, что Сочи традиционно становится площадкой для проведения спортивных мероприятий разного уровня. По его словам, эту обусловлено тем, что климатические условия и спортивная инфраструктура позволяют практически круглогодично проводить тренировочные сборы и турниры по многим видам спорта.

Ранее сообщалось, что в Москве и регионах стартовал Российский ресторанный фестиваль. Главные туристические направления этого года — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород.

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    Варвара Кошечкина
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