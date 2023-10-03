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18:00, 3 октября 2023Бывший СССР

В Армении ответили России по вопросу ратификации Римского статута

Парламент Армении: ратификация Римского статута не является актом против Путина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией не является актом, направленным против президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян, его цитирует ТАСС.

«Ратификация Римского статуса никак не является недружественным актом против России или президента России, как это представляют некоторые наши российские коллеги», — ответил он на заявления российской стороны. Аршакян также выразил уверенность, что напряженность в отношениях Москвы и Еревана будет прояснена и преодолена.

Ранее спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин назвал неверным решением ратификацию Арменией Римского статута. Он предрек армянской стороне проблемы. По его словам, ратификация статута создаст неудобства гражданам страны.

3 октября Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут МУС. Оппозиция в парламенте республики отказалась участвовать в обсуждении вопроса. За проект ратификации проголосовали 60 депутатов, против — 22.

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    Кристина Есикова
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