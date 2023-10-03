Володин отреагировал на ратификацию Арменией Римского статута

Спикер ГД Володин назвал неверным решением ратификацию Арменией Римского статута

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин назвал неверным решением ратификацию Арменией Римского статута. Так на это событие он отреагировал в своем Telegram-канале.

Володин предрек Армении проблемы и отметил, что ратификация статута создаст неудобства гражданам страны.

«Развитие отношений между нашими странами — это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому», — заявил спикер ГД

Ранее 3 октября стало известно, что Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиция в парламенте республики отказалась участвовать в обсуждении вопроса.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Тогда в Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию суда и его решения считает ничтожными.