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16:11, 3 октября 2023Россия

Володин отреагировал на ратификацию Арменией Римского статута

Спикер ГД Володин назвал неверным решением ратификацию Арменией Римского статута

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин назвал неверным решением ратификацию Арменией Римского статута. Так на это событие он отреагировал в своем Telegram-канале.

Володин предрек Армении проблемы и отметил, что ратификация статута создаст неудобства гражданам страны.

«Развитие отношений между нашими странами — это выбор наших народов: Российской Федерации и Армении. Ратификация Римского статута противоречит этому», — заявил спикер ГД

Ранее 3 октября стало известно, что Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. Оппозиция в парламенте республики отказалась участвовать в обсуждении вопроса.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Тогда в Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию суда и его решения считает ничтожными.

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    Марк Леонов
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