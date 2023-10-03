Российский экс-участковый совращал детей на автобусной остановке и был задержан

В Ленобласти задержали экс-участкового по подозрению в совращении малолетних

Полицейские Ленинградской области задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в совращении малолетних на автобусной остановке. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, все произошло вечером 2 октября в деревне Александровская Горка Кингисеппского района. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на автобусной остановке совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, работающий менеджером в одной из компаний. Ранее он занимал должность участкового полиции.

Мужчину поместили в следственный изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд в Якутии приговорил к 18 годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, домогавшегося девятилетней девочки.