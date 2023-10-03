Полковник Кнутов предрек изменения в поставках оружия на Украину

В Румынии, Болгарии и Польше в скором времени будут размещены производства оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он предрек изменения в поставках вооружения Киеву.

Военный эксперт заявил, что прекращение поставок исключено. Однако страны Запада планируют приостановить передачу вооружения из своих запасов.

«Именно поэтому на Украину приезжал министр обороны Великобритании [Грант Шэппс]. Они обсуждали с [президентом Украины Владимиром] Зеленским возможность производства оружия непосредственно на территории Украины. Хотя я исключаю то, что там будет масштабное производство. Потому что мы его обнаружим и нанесем по нему удар. Скорее всего, будет сборка в целом ряде мест», — заявил Кнутов.

По словам полковника в отставке, комплектующие вооружений будут везти через границу Украины, что усложнит обнаружение техники.

Помимо этого, будут размещены производства в Румынии, Болгарии и Польше с таким расчетом, чтобы было короткое расстояние на перевозку. Таким образом будут снабжать Украину Юрий Кнутов полковник в отставке

Ранее издание Politico сообщило, что Киев стремится развивать сотрудничество с иностранными оборонно-промышленными компаниями, потому что страны Запада больше не могут поставлять ВСУ вооружение из собственных запасов без угрозы безопасности сообщества.

Представитель администрации Байдена отметил, что после 18 месяцев интенсивных боевых действий европейские запасы вооружения иссякают.