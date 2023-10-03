В ЕС заявили о невозможности поставлять оружие ВСУ без угрозы безопасности союза

Politico: Украина развивает сотрудничество с западными оборонными компаниями

Киев стремится развивать сотрудничество с иностранными оборонно-промышленными компаниями, потому что страны Запада больше не могут поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) вооружение из собственных запасов без угрозы безопасности сообщества. Об этом сообщает Politico.

Павел Верхняцкий, управляющий партнер COSA Intelligence Solutions в Киеве заявил, что «это вопрос выживания» для Украины, поскольку страна больше не может рассчитывать на пожертвования от партнеров, чья поддержка может прекратиться в результате выборов.

Сообщается, что западные союзники Киева не увеличивают свои производственные линии, чтобы удовлетворить спрос. «Мы не можем продолжать давать [оружие] из наших собственных запасов», — сказал европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, добавив, что Европа «сделала все, что не поставит под угрозу ее собственную безопасность».

В свою очередь, представитель администрации Байдена сообщил, что после 18 месяцев интенсивных боевых действий европейские запасы вооружения иссякают. «[Сокращение запасов] следует ожидать, учитывая масштабы того, что было предоставлено Украине», — сказал чиновник.

Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о финансовой выгоде от продажи оружия ВСУ. По его словам, это хорошая возможность для французских оборонных компаний при условии, что конфликт затянется.