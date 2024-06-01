Толпа неизвестных разгромила офис партии Саакашвили в Тбилиси

Толпа неизвестных разгромила офис партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом проинформировала пресс-служба партии «Единое национальное движение» в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Так, в 02:30 по местному времени (01:30 мск) представители партии Саакашвили сообщили в соцсетях о 30-40 неизвестных, которые пришли в офис в сопровождении полиции. Позже в партии уточнили, что нападавшие пробыли в помещении более получаса, и их было около ста.

«Фасад офиса поврежден, окна выбиты, партийное оборудование повреждено», — уточнили в «Едином национальном движении».

В случившемся партия обвинила режим Бидзины Иванишвили. Ранее он занимал пост премьер-министра Грузии.

В апреле Михаил Саакашвили заявил о намерении возглавить учрежденную им партию «Единое национальное движение». По его словам, изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике. Помимо этого, он выразил солидарность с противниками законопроекта об иноагентах в Грузии.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что отдельные страны НАТО финансируют протесты в Грузии с целью добиться от властей республики антироссийских шагов.

28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на скандальный закон об иноагентах. Решение было принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.