Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:35, 1 июня 2024Бывший СССР

Толпа неизвестных разгромила офис партии Саакашвили

Толпа неизвестных разгромила офис партии Саакашвили в Тбилиси
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Толпа неизвестных разгромила офис партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом проинформировала пресс-служба партии «Единое национальное движение» в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Так, в 02:30 по местному времени (01:30 мск) представители партии Саакашвили сообщили в соцсетях о 30-40 неизвестных, которые пришли в офис в сопровождении полиции. Позже в партии уточнили, что нападавшие пробыли в помещении более получаса, и их было около ста.

«Фасад офиса поврежден, окна выбиты, партийное оборудование повреждено», — уточнили в «Едином национальном движении».

В случившемся партия обвинила режим Бидзины Иванишвили. Ранее он занимал пост премьер-министра Грузии.

В апреле Михаил Саакашвили заявил о намерении возглавить учрежденную им партию «Единое национальное движение». По его словам, изоляция и тюремное наказание не помешают ему участвовать в политике. Помимо этого, он выразил солидарность с противниками законопроекта об иноагентах в Грузии.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что отдельные страны НАТО финансируют протесты в Грузии с целью добиться от властей республики антироссийских шагов.

28 мая парламент Грузии преодолел вето президента на скандальный закон об иноагентах. Решение было принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Угонщик танка ВСУ Лихачев рассказал о предложении польской разведки. Что спецслужба хотела от украинского бойца?

      ПМЭФ инкогнито посетят итальянские бизнесмены

      В Минобрнауки назвали главные критерии ранжирования для поступающих в вузы

      Несколько электростанций на Украине оказались серьезно повреждены

      На Украине заявили о повреждении объекта энергетики в Запорожье

      Украинская энергосистема вновь оказалась под ударом. За ночь были поражены объекты инфраструктуры в пяти областях

      Стала известная реакция Киева на удары по военным объектам в Харькове

      Толпа неизвестных разгромила офис партии Саакашвили

      Подполье сообщило об ударе российских сил по украинскому военному аэродрому

      Штаб Трампа за сутки после обвинительного приговора собрал 53 миллиона долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше