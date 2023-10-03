Американский ветеран заявил об укоренившимся в США и Канаде антисемитизме

Ветеран Кон: антисемитские настроения крепко укоренились в США и Канаде

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил, что антисемитские настроения крепко укоренились в США и Канаде. Его слова приводит РИА Новости.

Кон отметил, что у этой серьезной проблемы нет простого решения. «Безусловно, антисемитизм пустил глубокие корни в Америке, он всегда присутствовал здесь», — добавил он.

По его словам, на сегодняшний день в Соединенных Штатах антисемитизм пользуется реальной поддержкой, и это серьезный вызов для общества. Он пояснил, что в различных слоях населения ненависть к евреям бывает разной, и тех, кто проявляет ее лишь из-за незнания истории, переубедить легче, чем остальных.

Кон предупредил об опасности возникновения «нового Холокоста». По его мнению, антисемитские настроения имеют место как в левом крыле Демократической партии США, так и среди правых сторонников Республиканской партии.

Ранее Кон заявил, что чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады представляет собой «дипломатический бардак». По словам ветерана, это стало вызовом как для правительства премьер-министра Канады, так и для Украины.