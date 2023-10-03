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00:26, 3 октября 2023Мир

Американский ветеран прокомментировал скандал с чествованием нациста в Канаде

Ветеран США назвал чествование нациста Хунки в Канаде дипломатическим бардаком
Ярослав Хунка

Ярослав Хунка. Кадр видео: CBC News: The National / YouTube

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон заявил, что чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады представляет собой «дипломатический бардак». Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме того, вероятно, оно могло быть задумано спикером парламента, который, должно быть, хотел поставить [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо в неловкое положение», — подчеркнул он.

По словам ветерана, это стало вызовом как для правительства премьер-министра Канады, так и для Украины.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже премьер-министр Канады принес извинения за чествование ветерана СС.

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