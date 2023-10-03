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10:21, 3 октября 2023Моя страна

На Сахалине сняли на видео артистично шевелящих губами верблюдов

В сахалинском зоопарке сняли на видео артистичных двугорбых верблюдов

Сотрудники зоопарка на Сахалине сняли необычное видео с участием двугорбых верблюдов. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал учреждения.

На кадрах запечатлено, как животные артистично шевелят губами и вертят головами. При этом в качестве саундтрека авторы записи выбрали популярную композицию рэпера Andro «Губы».

«Двугорбые верблюды шлют вам сто воздушных поцелуев!» — говорится в подписи к посту.

Ранее житель Сахалина обнаружил медведей в одном и том же месте острова с разницей в два месяца и снял видео о различиях у хищников летом и в процессе подготовке к зиме. На кадрах было видно, что один из медведей значительно больше по размеру и мощнее другого, что демонстрирует его активную подготовку к скорому погружению в спячку.

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    Варвара Кошечкина
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