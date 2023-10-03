В России задумали увеличить стоимость виз для граждан Евросоюза

РБК: а России захотели увеличить визовый сбор для граждан Евросоюза

МИД подготовил и внес в правительство России законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в страну граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Целью законопроекта является синхронизация режима взимания российских визовых сборов с установленными Евросоюзом.

В документе говорится необходимости полностью приостановить в соглашениях с каждым из государства действие статьи, которая касается визовых сборов. В соглашении с Евросоюзом, например, в этой статье установлено, что сбор за оформление визы составляет 35 евро, а в случае срочного оформления — 70 евро.

Ранее Ангола ввела безвизовый режим для российских граждан с 29 сентября. Посол РФ в африканской стране Владимир Тараров пояснил, что прилетать в страну с туристической целью россияне смогут за один въезд не более чем на 30 дней, а в год — не более 90 дней.