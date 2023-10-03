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03:54, 3 октября 2023Культура

Оперная певица умерла в 25 лет

Novinky: словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в 25 лет от рака
Патриция Янечкова

Патриция Янечкова. Кадр видео: Patricia Janečková / YouTube

Словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в возрасте 25 лет от рака груди. Об этом сообщило издание Novinky.cz.

Артистка ушла из жизни в понедельник, 2 октября. Врачи поставили ей диагноз в начале прошлого года. Певица не скрывала своего заболевания, однако на время прекратила выступления. В 2023 году она вышла замуж за актера Властимила Бурду.

Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье, большую часть жизни прожила в чешском городе Острава. С детства занималась пением. В 2010 году артистка победила на шоу талантов Talentmania, в 2014-м завоевала премию на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.

Ранее советский и российский актер, народный артист России Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет. Широкой аудитории артист наиболее известен по таким фильмам, как «Тишина», «Песнь о Кольцове» и «Чистое небо».

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    Марина Совина
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