Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 4 октября 2023Мир

Захарова оценила действия ЕС в роли посредника в Косово и Карабахе

Захарова: ЕС дискредитировал себя как посредника в Косово и Карабахе

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Европейский союз (ЕС) полностью дискредитировал себя в качестве посредника в ситуациях вокруг Косово и Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова негативно оценила действия ЕС в роли посредника в Косово, заявив, что «Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника». Она также выразила уверенность, что дальше будут появляться вопросы по ситуации в Армении. «Там наобещали с три короба, не сделали ничего, кроме провокаций, которые привели к детонации ситуации, которую можно было и нужно было решать в правовом, политическом русле с учетом всех исторических особенностей ситуации», — констатировала она.

Ранее Захарова подтвердила встречу представителей России, США и Евросоюза по Нагорному Карабаху за два дня до начала антитеррористической операции Азербайджаном. По ее словам, в ходе встречи стороны лишь обменялись точками зрения, ничего секретного на ней не обсуждалось.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин получил Нобелевскую премию по химии. Что известно об Алексее Екимове?

    В Молдавии неизвестный меценат восстановил памятник Ленину

    Биржевые цены на топливо в России снова начали расти

    В России пройдут уникальные мероприятия для россиян одной профессии

    Россияне «чудом выжили» на выходных с Тимуром Родригезом

    Бывший аналитик ЦРУ заявил об усталости Запада от конфликта на Украине

    Назван простой способ избавиться от запотевания окон

    Российские нефтяники получили рекордные выплаты из бюджета

    Создан препарат из наночастиц для профилактики рака кишечника

    Россиянина приговорили к колонии строгого режима за угрозы сжечь полицейского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости