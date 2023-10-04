Захарова оценила действия ЕС в роли посредника в Косово и Карабахе

Захарова: ЕС дискредитировал себя как посредника в Косово и Карабахе

Европейский союз (ЕС) полностью дискредитировал себя в качестве посредника в ситуациях вокруг Косово и Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова негативно оценила действия ЕС в роли посредника в Косово, заявив, что «Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника». Она также выразила уверенность, что дальше будут появляться вопросы по ситуации в Армении. «Там наобещали с три короба, не сделали ничего, кроме провокаций, которые привели к детонации ситуации, которую можно было и нужно было решать в правовом, политическом русле с учетом всех исторических особенностей ситуации», — констатировала она.

Ранее Захарова подтвердила встречу представителей России, США и Евросоюза по Нагорному Карабаху за два дня до начала антитеррористической операции Азербайджаном. По ее словам, в ходе встречи стороны лишь обменялись точками зрения, ничего секретного на ней не обсуждалось.