Польша обвинила ЕС и ФРГ в поддержке оппозиции и вмешательстве в дела страны

Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил ЕС и ФРГ во вмешательстве в дела страны

Польша обвинила Евросоюз и Германию в поддержке оппозиции и вмешательстве во внутренние дела страны в преддверии выборов. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает Financial Times.

Мулярчик заявил, что Европейский Союз находится под влиянием ФРГ, потому что немка Урсула фон дер Ляйен является главой Еврокомиссии. «Сейчас у нас очень напряженная ситуация с ЕС, потому что они мыслят расчетливо, сотрудничают с оппозицией и создают проблемы для правительства», — констатировал дипломат.

Как сообщается в статье, Германия становится «козлом отпущения» для правительства Польши в преддверии предстоящих 15 октября парламентских выборов, потому что действующие власти пытаются выставить лидера оппозиционной «Гражданской платформы» Дональда Туска марионеткой Германии, действующей против интересов польских граждан.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский сообщил, что власти Польши будут добиваться репараций от Германии за ущерб от Второй мировой войны. По его словам, это вопрос не только финансов, но и достоинства страны, так как полякам надо бороться за то, чтобы им отдали должное.