Атаковавший российский самолет под Минском украинец рассказал о себе

Атаковавший российский самолет А-50 под Минском украинец опроверг, что он актер

Украинец Николай Швец, обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском, рассказал, что не является актером. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как уточнил украинец, СМИ пишут о том, что он актер, а диверсию организовала и совершила белорусская оппозиция. «Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно — предательство», — указал он. По словам мужчины, на Украине есть люди, друзья, которые могут подтвердить его реальность.

Ранее Николай Швец рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) тренировала его в течение долгого времени. Впервые об атаке на А-50 стало известно 26 февраля, когда белорусский оппозиционный ресурс BYPOL выложил фотографии самолета.