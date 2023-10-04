Среда обитания
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16:40, 4 октября 2023Среда обитания

Акулы-людоеды начали захватывать новые места для жизни

Phys.org: белые акулы вторгаются в новые воды из-за изменений климата

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Белые акулы начали появляться в регионах, где ранее им было слишком холодно — например, у берегов Центральной Калифорнии. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на заявление ученых из Калифорнийского университета.

Ученые отмечают, что акулы представляют угрозу не столько для человека, сколько для морских выдр (каланов). Специалисты отметили участившиеся случаи нападения акул на этих животных. Они заявили, что такое поведение хищников может поставить под угрозу всю подводную экосистему.

Белые акулы являются теплокровными животными. Как объяснили специалисты, их детенышей ранее можно было встретить только у берегов Южной Калифорнии — в более теплом районе. Теперь же они начали появляться в водах севернее.

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Как объяснил морской эколог, профессор Калифорнийского университета Сальвадор Йоргенсен, перемещение акул связано с потеплением, в том числе с явлением Эль-Ниньо и волнами жары, которые привели к росту температуры морской воды.

Ученый заявил, что поедание акулами морских выдр может привести к каскадному эффекту. По его словам, каланы регулируют численность морских ежей, которые, в свою очередь, питаются морскими водорослями. Бесконтрольное поедание ежами этих водорослей приведет к нехватке пищи для рыб и множества беспозвоночных.

Ранее стало известно, что глобальное потепление может вынудить опасных для человека тигровых акул поплыть в сторону Великобритании. Отмечалось, что ранее этому теплолюбивому виду не подходили холодные воды Соединенного Королевства, однако ситуация с глобальным изменением климата заставила их перемещаться севернее.

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    Мария Черкасова
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