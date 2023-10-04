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19:02, 4 октября 2023Моя страна

В Навашине открыли благоустроенную аллею

В Навашине открылась благоустроенная аллея

Фото: Партия «Единая Россия»

В Навашине открыли благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды» аллею. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Речь идет об аллее по переулку Дзержинского, которая стала победителем рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2022 году. В 2023 году заросшую дикорастущим кустарником местность благоустроили.

Аллея стала десятым общественным пространством, благоустроенным в городе по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске в рамках осенних озеленительных работ будет высажено 100 молодых деревьев сакуры. Кроме того, в городе появится более тысячи декоративных кустарников.

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    Алиса Удовик
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