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16:34, 4 октября 2023Забота о себе

Бывший муж Меган Фокс рассказал о мучительных последствиях диеты

Актер Брайан Остин Грин заявил, что не мог говорить из-за неизвестной болезни

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский актер и бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин рассказал, что несколько месяцев был прикован к постели из-за болезни, вызванной диетой и стрессом. Подробностями диагноза он поделился в подкасте танцовщицы и телеведущей Шерил Берк, пишет People.

50-летний артист отметил, что четыре с половиной года боролся с симптомами, которые напоминали последствия инсульта, но на самом деле ими не являлись. «Я дошел до того, что начал шаркать ногами, как 90-летний мужчина. Я не мог говорить. Я не мог читать. Я не мог писать», — описал свое состояние звезда сериала «Беверли Хиллз, 90210».

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По словам Остина Грина, из-за неизвестной болезни он был прикован к постели несколько месяцев. Врачи диагностировали у него головокружения и язвенный колит, но не смогли понять истинную причину этих состояний. Постепенно, продолжил артист, он осознал, что мучительные симптомы спровоцировало внутреннее воспаление, возникшее из-за стресса и употребления глютена.

Ранее сообщалось, что во время болезни Брайана Остина Грина его бывшая жена Меган Фокс подготовила бумаги на развод. В тот раз пара решила не расставаться, однако в 2020 году звездная чета все-таки распалась.

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    Екатерина Улитина
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