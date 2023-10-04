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06:40, 4 октября 2023Россия

В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Богомаз: силами ПВО уничтожен беспилотник ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить террористическую атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). «Силами противовоздушной обороны (ПВО) минобороны РФ над Брянским районом уничтожен БПЛА самолетного типа», — подчеркнул он.

Политик отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Накануне, 3 октября, в небе над Стародубским муниципальным округом Брянской области также удалось сбить украинский дрон.

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    Марина Совина
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